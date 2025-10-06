Aserbaidschanisches Frauen-3x3-Basketballteam gewinnt Silber bei den GUS-Spielen

Ganja, 6. Oktober, AZERTAC

Das 3x3-Basketballteam der Frauen aus Aserbaidschan gewann bei den 3. GUS-Spielen, die erstmals in Aserbaidschan ausgetragen werden, die Silbermedaille.

Im entscheidenden Spiel unterlag die Nationalmannschaft Russland mit 19:13.

Die in Aserbaidschan ausgetragenen 3. GUS-Spiele werden am 8. Oktober abgeschlossen.