Aserbaidschanisches griechisch-römisches-Ringerteam gewinnt weitere Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen

Ganja, 7. Oktober, AZERTAC

Der griechisch-römische Islam Sultanov holte die dritte Goldmedaille für Aserbaidschan bei den 3. GUS-Spielen.

Sultanov gewann das Finale in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm mit 3:0 gegen den Weißrussen Zakhar Tserashkou.

Zuvor hatten Elschad Abbasov (51 kg) und Ali Nazarov (60 kg) Goldmedaillen gewonnen, Yusif Mirzayev (48 kg) holte Silber, während Hikmat Hagverdiyev (55 kg) und Nihat Taghiyev (65 kg) Bronze gewannen.

Die 3. GUS-Spiele gehen am 8. Oktober zu Ende.