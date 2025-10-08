Aserbaidschans Rhythmische Gymnastinnen gewinnen 8 Medaillen bei den 3. GUS-Spielen

Scheki, 8. Oktober, AZERTAC

Die Wettbewerbe in der rhythmischen Gymnastik bei den 3. GUS-Spielen in Aserbaidschan sind zu Ende gegangen.

Wie AZERTAC berichtet, hat die aserbaidschanische Gruppenteams eine weitere Medaille gewonnen.

Die Mannschaft sicherte sich mit der Übung mit 5 Keulen die Bronzemedaille.

Damit gewann das aserbaidschanische Team in der rhythmischen Gymnastik insgesamt 8 Medaillen, darunter 4 Silber- und 4 Bronzemedaillen.