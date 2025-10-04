Baumpflanzaktion in Siedlung Muschfigabad durchgeführt

Baku, 4. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen des „Jahres der Verfassung und Souveränität“ wurde in der Siedlung Muschfigabad der Hauptstadt Baku eine Baumpflanzaktion organisiert. Die Aktion erfolgte auf Initiative des Ministeriums für Ökologie und natürliche Ressourcen, des Obersten Gerichts und des Justizrates.

Laut der Auskunft des Obersten Gerichts gegenüber AZERTAC nahmen an der Aktion der Vorsitzende des Obersten Gerichts und des Justizrates, Inam Karimov, der erste Stellvertreter des Ministers für Ökologie und natürliche Ressourcen, Raschad Ismayilov sowie Führungskräfte, Mitarbeitende beider Institutionen und Freiwillige teil.

Im Rahmen der Aktion wurden an die Boden- und Klimabedingungen der Halbinsel Abscheron angepasste Eldar-Kiefern und Olivenbäume gepflanzt.