Bildungsminister Amrullayev: Aserbaidschanische Schule wird ab dem nächsten Schuljahr in Istanbul eröffnet

Baku, 22. September, AZERTAC

„Eine aserbaidschanische Schule wird ab dem nächsten Schuljahr in Istanbul ihren Betrieb aufnehmen“, sagte der Minister für Wissenschaft und Bildung, Emin Amrullayev, in einem Interview mit Journalisten.

Der Minister wies darauf hin, dass das Gebäude für die Schule von der Türkei zur Verfügung gestellt wurde, und fügte hinzu:

„Derzeit werden Renovierungsarbeiten durchgeführt. Wir hielten es für notwendig, diese Bildungseinrichtung in Istanbul zu gründen, da dort eine bedeutende aserbaidschanische Gemeinschaft lebt. Die Schule wird eine zweisprachige Ausbildung in Türkisch und Aserbaidschanisch anbieten und den Kindern unserer Landsleute Unterricht in ihrer Muttersprache und im nationalen Geist ermöglichen. Gleichzeitig wird sie die Bildungsbeziehungen zwischen unseren beiden Ländern weiter stärken. Diese Initiative ist von großer Bedeutung für die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Bruderländern.“