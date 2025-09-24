Caleb Orr: Das Abkommen vom 8. August könnte wahre Friedensdividenden schaffen

New York, 24. September, AZERTAC

Das historische Friedensabkommen, das mit der Teilnahme von US-Präsident Donald Trump zwischen Aserbaidschan und Armenien unterzeichnet wurde, zeigt die diplomatische Bedeutung von Trumps Engagement für die Region.

Laut AZERTAC erklärte dies Caleb Orr, der Hauptberater des stellvertretenden US-Außenministers, in seiner Rede beim 6. Kaspischen Wirtschaftsforum, das vom Kaspischen Politikzentrum in New York organisiert wurde. Dieses Abkommen könnte wahre Friedensdividenden schaffen. Das wäre sowohl für die Region als auch für die Vereinigten Staaten sehr vorteilhaft“, fügte er hinzu.

Malahat Najafova

AZERTAC-Sonderkorrespondentin

New York