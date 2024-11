COP29 veranstaltet weiteren Protest

Baku, 23. November, AZERTAC

Am Samstag fand am Veranstaltungsort der COP29 in Baku ein Protest statt, bei dem Demonstranten Slogans wie „Zahlt für die Klimafinanzierung!“, „Zahlt oder halt den Mund!“, „Globaler Norden, zahlt!“ und „Steht für Billionen ein, nicht für Milliarden!“ zeigten.

Seit Beginn der COP29 am 11. November finden täglich Proteste zu verschiedenen Themen statt, wobei die Veranstaltung den Demonstranten einen offenen Raum bietet, ihre Meinung zu äußern.