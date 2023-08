Duzdag: Medizin in der Salzmine

Baku, 29. August, AZERTAC

Nicht weit von der Stadt Nachitschewan liegt Duzdag, eine der ältesten Salzminen der Welt.

Heutzutage wird das weiße Gold als Heilmittel verwendet. Vor Ort gibt es ein physiotherapeutisches Zentrum zur Behandlung chronischer Atemwegserkrankungen wie z. B. Asthma:

Das Zentrum verfügt über 47 komfortable Behandlungsräume für 128 Patienten.

Das Physiotherapiezentrum Duzdag befindet sich auf einer Höhe von 1173 Metern über dem Meeresspiegel. Das Zentrum liegt 2 km weit entfernt von einem Hotel. Es gibt in der Höhle Duzdag ein Behandlungszentrum des Gesundheitsministeriums der Autonomen Republik Nachitschewan und ein Physiotherapiezentrum des Hotels Duzdag, das aus zwei getrennten Abteilungen besteht.

Das Salz riecht man schon am Eingang des Tunnels. Um einen therapeutischen Effekt zu erzielen, muss man sich mindestens fünf Stunden in Stollen und Höhlen aufhalten. In Stollen und Höhlen sollen Betroffene dank der Speläotherapie wieder tief durchatmen. Die Speläotherapie dauert etwa zwei Wochen. Sie nutzt das besondere Mikroklima der Salzhöhle.

Duzdag hilft nicht nur bei der Behandlung von Bronchialerkrankungen, hat auch eine erstaunliche Wirkung auf die Haut.

Etwa 18 km weit entfernt vom Internationalen Flughafen Nachitschewan und in 2 km Entfernung vom physiotherapeutischen Zentrum liegt das Hotel Duzdag. Das 6 Stock hohe Hotel Duzdag verfügt über insgesamt 151 Zimmer und 7 Villen.