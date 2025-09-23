Erdogan begrüßt Fortschritte in Richtung dauerhaften Friedens zwischen Aserbaidschan und Armenien
New York, 23. September, AZERTAC
Die Türkei hat von Anfang an beide Seiten bei der Sicherung des Friedens zwischen Aserbaidschan und Armenien unterstützt.
Das erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei seiner Rede im Rahmen der hochrangigen Debatten zur 80. Sitzung der UN-Vollversammlung in New York, wie AZERTAC berichtet.
Er äußerte sich zufrieden über die am 8. August zwischen beiden Ländern unternommenen Schritte auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden.
„Ich danke erneut dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev und dem armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan sowie dem US-Präsidenten Donald Trump, die diesen Prozess unterstützt haben. In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass der Normalisierungsprozess zwischen unserem Land und Armenien seinen gewohnten Lauf nimmt“, so Erdogan weiter.
AZERTAC-Sonderkorrespondentin
