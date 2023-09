Erneut Erdbeben in der Kurdamir Region

Baku, 4. September, AZERTAC

In der aserbaidschanischen Region Kurdamir, 18 Kilometer südlich von der seismischen Station Kurdamir, hat erneut die Erde gebebt.

Laut Angaben des seismologischen Dienstes der Republik Aserbaidschan ereignete sich ein weiteres Beben der Stärke 3 am Montag, dem 4. September 2023, nachts um 01:19 Lokalzeit in einer Tiefe von 52 km unter dem Epizentrum.

Das Beben war nicht zu spüren.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass am Sonntagabend um 20:35 Lokalzeit ein Erdbeben der Stärke 5.2 14 Kilometer südlich von der seismischen Station Kurdamir den Rayon Kurdamir heimgesucht hatte. Der Herd der Erdstöße befand sich in einer Tiefe von 52 km.

Die Erdstöße waren auch in den Regionen (Gabala, Ismayilli, Agsu, Ujar, Goychay, Mingachevir, Barda, Agdash, Zardab, Beylagan, Imishli, Saatli, Sabirabad Bilasuvar, Jalilabad) mit einer Stärke von 4-3 auf der Richterskale zu spüren.