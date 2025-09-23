Eröffnungszeremonie des Nasimi-Festivals im Heydar Aliyev Zentrum

Baku, 23. September, AZERTAC

Am 23. September fand im Heydar Aliyev Zentrum die Eröffnungszeremonie des 3. Nasimi-Festivals für Poesie, Spiritualität und Kunst statt.

Das Festival wird gemeinsam von der Heydar-Aliyev-Stiftung und dem Kulturministerium in Partnerschaft mit der ICESCO organisiert und begann mit einem internationalen Forum zum Thema „Auf der Suche nach der ewigen Wahrheit“.

Das Forum vereinte Wissenschaftler aus Deutschland, dem Iran, Irak, Kanada, Kasachstan, Oman, Usbekistan, Pakistan, Nordzypern, Tadschikistan und der Türkei.

Bei seiner Rede betonte Aserbaidschans Kulturminister Adil Karimli, dass das reiche Kulturerbe und die literarischen Traditionen Aserbaidschans seit Jahrhunderten zur spirituellen Entwicklung des Volkes beigetragen haben. Die Bewahrung dieses Erbes sei eine der wichtigsten Prioritäten der Staatspolitik. Er hob auch hervor, dass das Festival eine große Bedeutung für die Popularisierung der aserbaidschanischen Kultur im In- und Ausland sowie für die Förderung der globalen Zusammenarbeit habe.

Ein Videogrußwort des ICESCO-Generaldirektors Salim bin Mohammed AlMalik wurde ebenfalls gezeigt. Er unterstrich, dass Nasimis Vermächtnis eine unverzichtbare Rolle in der kulturellen und spirituellen Entwicklung der Menschheit spiele.

Das Forum wird mit Panelsitzungen fortgesetzt.

Das dreitägige Festival, das in Baku und Schamachi stattfinden wird, umfasst Diskussionen, Ausstellungen und musikalische Darbietungen.

Das Nasimi-Festival wird seit 2018 veranstaltet. In diesem Jahr ist die Islamische Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (ICESCO) offizieller Partner des Festivals.