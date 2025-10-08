Ganja: Abschlussfeier der 3. GUS-Spiele AKTUALISIERT

Ganja, 8. Oktober, AZERTAC

Die Abschlusszeremonie der 3. GUS-Spiele, die erstmals von Aserbaidschan ausgerichtet wurden, fand in Ganja statt.

Die Veranstaltung im Ganja-Stadion begann mit einer künstlerischen Darbietung, gefolgt von einem Video, das die Höhepunkte der Spiele zeigte.

Samir Scharifov, Vorsitzender des Organisationskomitees der 3. GUS-Spiele, erklärte den erfolgreichen Abschluss der Wettbewerbe. Er sagte: „Im Laufe von elf Tagen wurden die Städte Ganja, Scheki, Gabala, Jewlach, Mingachevir, Göjgöl und Khankendi, die Gastgeber der Spiele waren, Zeugen und aktive Teilnehmer eines großartigen Sportfestivals. Athletinnen und Athleten aus acht GUS-Mitgliedstaaten sowie fünf weiteren teilnehmenden Ländern zeigten in 23 Sportarten ihr Können und ihren Ehrgeiz. Sie kämpften um 235 Medaillensätze in Einzel- und Mannschaftswettbewerben und sorgten für unvergessliche Momente voller Freude, Spannung und Stolz bei Millionen von Sportfans. Dieses großartige Festival spiegelt die Aufmerksamkeit des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, für die Entwicklung des Sports in unserem Land wider. Wir können mit Zuversicht sagen, dass die Organisation der 3. GUS-Spiele in Aserbaidschan höchsten Standards entsprach.“

Anschließend wurde die Flagge der 3. GUS-Spiele eingeholt und die Nationalhymne gespielt. Die Zeremonie wurde mit weiteren künstlerischen Darbietungen fortgesetzt.

Aserbaidschan schloss die Spiele mit insgesamt 184 Medaillen – 33 Gold, 56 Silber und 95 Bronze – und belegte damit den zweiten Platz im Gesamtmedaillenspiegel hinter Russland. Dies stellt Aserbaidschans beste Leistung bei den GUS-Spielen seit deren Beginn im Jahr 2021 dar. Bei den ersten Spielen gewann Aserbaidschan 60 Medaillen (16 Gold, 16 Silber, 28 Bronze), bei den zweiten 62 Medaillen (10 Gold, 17 Silber, 35 Bronze).

Die 3. GUS-Spiele wurden in sieben aserbaidschanischen Städten ausgetragen: Ganja, Scheki, Gabala, Jewlach, Mingachevir, Göjgöl und Khankendi.