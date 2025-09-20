Große Rückkehr: Weitere 29 ehemalige binnenvertriebene Familien kehren nach Kelbadschar zurück

Tartar, 20. September, AZERTAC

Im Einklang mit der Anweisung von Präsident Ilham Aliyev setzt sich die Große Rückkehr in die von der armenischen Besatzung befreiten Gebiete fort. Am 20. September wurde ein weiterer Umsiedlungskonvoi mit ehemaligen binnenvertriebenen Familien, die zuvor vorübergehend in verschiedenen Teilen der Republik – vor allem in Wohnheimen, Sanatorien und Verwaltungsgebäuden – untergebracht waren, aus dem Rayon Tartar in Richtung Kelbadschar auf den Weg gebracht.

Wie ein AZERTAC-Regionskorrespondent berichtet, werden in dieser Etappe 29 binnenvertriebene Familien mit insgesamt 115 Personen in die neu aufgebaute Stadt Kelbadschar umgesiedelt.

Die Rückkehrer zeigten sich tief dankbar für die Unterstützung und drückten Präsident Ilham Aliyev sowie der Ersten Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva ihren aufrichtigen Dank aus.

Ebenso äußerten sie ihre Wertschätzung gegenüber der ruhmreichen Aserbaidschanischen Armee, den heldenhaften Soldaten und Offizieren, die die Befreiung des Landes ermöglicht haben, und sprachen allen Gefallenen, die auf diesem Weg ihr Leben ließen, ihr ehrendes Gedenken und Gebete aus.