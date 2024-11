Gründer der Isha Foundation Sadhguru gratuliert Präsident Ilham Aliyev

Baku, 16. November, AZERTAC

Sadhguru, Gründer der Isha Foundation, prominenter indischer Yogi, hat dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, einen Glückwunschbrief geschickt.

„Es ist mir eine Ehre und eine absolute Freude, in das wunderbare Land Aserbaidschan und die schöne Stadt Baku zurückzukehren. Ich bin dankbar für die Wärme, mit der Sie mich alle bei meinem zweiten Besuch hier empfangen haben.

Aserbaidschan war Gastgeber eines der bedeutendsten COP-Gipfel – der COP29. „Die Solidarität für eine grüne Welt ist von großer Bedeutung und Dringlichkeit in einer Zeit, in der unser Planet mit einer Krise konfrontiert ist, die zu einer schrecklichen globalen Verschmutzung seiner Böden geführt hat. Da in den Staaten der Welt ein breiter Konsens darüber besteht, dass die Bodengesundheit dringender Aufmerksamkeit bedarf, hat Aserbaidschan nun die Gelegenheit, in der Region eine Vorreiterrolle bei der Wiederherstellung gesunder und fruchtbarer Böden einzunehmen und die Auswirkungen fruchtbarer Böden auf Nahrungsmittel, Wassersicherheit und Artenvielfalt von der Wirtschaft bis zur Ökologie aufzuzeigen“, sagte der Gründer der Isha Foundation in seiner Botschaft.

„Die Save Soil-Bewegung ist zutiefst der Wiederherstellung eines blühenden und üppigen Planeten verpflichtet. Wir werden jede Art von Unterstützung anbieten, die Ihr Land braucht, um in der gesamten zentralasiatischen Region eine Führungsrolle bei der Wiederherstellung gesunder Böden einzunehmen und unsere gemeinsame Vision eines grüneren und gesünderen Planeten zu verwirklichen.

Unsere Glückwünsche und unser Dank gelten Ihnen und dem aserbaidschanischen Volk für die Ausrichtung einer wunderbaren Veranstaltung und für Ihre Herzlichkeit und unvergleichliche Gastfreundschaft“, so Sadhguru.