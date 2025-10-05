Gündogan rettet Galatasaray Derby-Punkt gegen Besiktas

Baku, 5. Oktober, AZERTAC

Ilkay Gündogan verhindert die erste Saisonniederlage, Leroy Sané sitzt lange nur auf der Bank: Die beiden früheren Teamkollegen bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft haben im Istanbul-Derby zwischen Galatasaray und Besiktas gänzlich verschiedene Abende erlebt.

Während der ehemalige DFB-Kapitän Gündogan (55.) im zweiten Durchgang für das Heimteam den Treffer zum 1:1 (0:1)-Endstand erzielte, wurde der frühere Münchner Sané erst in der 86. Minute von Trainer Okan Buruk eingewechselt. Galatasaray spielte seit der ersten Halbzeit in Unterzahl.

Für Sané läuft es seit seinem Wechsel im Sommer in die Türkei noch nicht rund. In neun Pflichtspielen für Galatasaray erzielte der Flügelspieler bislang lediglich einen Treffer.

Bei den wichtigen Spielen des DFB-Teams in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg und in Nordirland (10. und 13. Oktober) fehlt der 29-Jährige einmal mehr im Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann.