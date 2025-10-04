GUS-Spiele: Aserbaidschans Sportschützin gewinnt Silbermedaille

Ganja, 4. Oktober, AZERTAC

Die Schießwettbewerbe der 3. GUS-Spiele, die Aserbaidschan erstmals ausrichtet, gehen weiter.

Wie AZERTAC berichtet, belegte die aserbaidschanische Athletin Khanna Aliyeva im Wettbewerb im Luftgewehrschießen aus 10 Metern Entfernung den zweiten Platz und sicherte sich die Silbermedaille.

An den 3. GUS-Spielen nehmen insgesamt 1.624 Sportler aus 13 Ländern teil. Die Spiele gehen am 8. Oktober zu Ende.