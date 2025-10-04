GUS-Spiele: Aserbaidschans Sportschützin gewinnt Silbermedaille
Ganja, 4. Oktober, AZERTAC
Die Schießwettbewerbe der 3. GUS-Spiele, die Aserbaidschan erstmals ausrichtet, gehen weiter.
Wie AZERTAC berichtet, belegte die aserbaidschanische Athletin Khanna Aliyeva im Wettbewerb im Luftgewehrschießen aus 10 Metern Entfernung den zweiten Platz und sicherte sich die Silbermedaille.
An den 3. GUS-Spielen nehmen insgesamt 1.624 Sportler aus 13 Ländern teil. Die Spiele gehen am 8. Oktober zu Ende.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Formel-1-Revolution gefordert
- [17:41]
Zwei weitere Medaillen für Aserbaidschan bei den GUS-Spielen
- 03.10.2025 [20:58]
Neue moderne Schule in Göytepe eröffnet
- 03.10.2025 [20:41]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschans Karate-Team gewinnt neun Medaillen
- 03.10.2025 [20:22]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Freistilringer gewinnt Bronze
- 03.10.2025 [19:56]
Chikungunya-Virus breitet sich in Italien weiter aus
- 03.10.2025 [17:46]
Aserbaidschanischer Turner feiert seine Goldmedaille bei den 3. GUS-Spielen
- 03.10.2025 [15:33]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 03.10.2025 [13:28]
Tesla erzielt Verkaufsrekord dank auslaufender Elektroprämie
- 03.10.2025 [13:19]
Aserbaidschans Präsident: Deutschland ist ein wichtiger Partner für uns
- 03.10.2025 [12:19]
Europa League: VfB Stuttgart verliert in Basel
- 03.10.2025 [11:55]
Aktueller Preis Azeri Light in US-Dollar
- 03.10.2025 [11:03]
GUS-Spiele: Erste Medaillengewinner im Trampolinturnen stehen fest
- 02.10.2025 [21:03]
GUS-Spiele: Sechs aserbaidschanische Boxerinnen im Finale
- 02.10.2025 [20:41]
Aserbaidschanisches Badminton-Team belegt dritten Platz bei den GUS-Spielen
- 02.10.2025 [20:36]
Aserbaidschan und Japan führen politische Konsultationen durch
- 02.10.2025 [20:08]
3. GUS-Spiele: Medienvertreter besuchen Schuscha und Khankendi im Rahmen
- 02.10.2025 [18:22]
Aserbaidschanisches Schwimmteam gewinnt 13 Medaillen bei den 3. GUS-Spielen
- 02.10.2025 [17:51]
Tote bei Messerangriff auf Synagoge bei Manchester
- 02.10.2025 [17:28]
Präsident Ilham Aliyev gratuliert FC Qarabağ
- 02.10.2025 [16:09]
Champions League: FC Barcelona setzt seine PSG-Krise fort
- 02.10.2025 [15:10]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer holt Gold
- 02.10.2025 [13:39]
12.000 Jahre alte Felsmalereien in Saudi-Arabien entdeckt
- 02.10.2025 [12:42]
Preis für Azeri Light gesunken
- 02.10.2025 [12:13]
Weltmarkt: Ölpreise gestiegen
- 02.10.2025 [10:38]
Madagaskar: Proteste gegen Stromausfälle und Armut
- 01.10.2025 [20:40]
Aserbaidschan und FAO erörtern Umweltfragen
- 01.10.2025 [20:27]
Azerenerji und Masdar besprechen Projekte in Aserbaidschan
- 01.10.2025 [20:15]
Baku wird Gastgeber des D-8-Dialogs zu Klima und Städten sein
- 01.10.2025 [20:03]
Aserbaidschanische Schützen schließen 3. GUS-Spiele mit neun Medaillen
- 01.10.2025 [19:38]
Nike rechnet mit Kosten von 1,5 Milliarden Dollar
- 01.10.2025 [18:22]
Steigende Opferzahlen nach schwerem Erdbeben auf den Philippinen
- 01.10.2025 [17:22]
11. Internationale Buchmesse Baku im Baku Expo Center eröffnet
- 01.10.2025 [16:35]
Präsident Sergio Mattarella beendet seinen Besuch in Aserbaidschan
- 01.10.2025 [14:26]