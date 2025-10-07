Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

SPORT

GUS-Spiele: Zwei aserbaidschanische Gymnastinnen erreichen das Finale

Scheki, 7. Oktober, AZERTAC

Zwei aserbaidschanische Rhythmische Sportgymnastinnen haben sich für das Finale der 3. GUS-Spiele qualifiziert.

Fidan Gurbanli und Shams Aghahuseynova erreichten die entscheidende Runde in den Übungen mit Keulen bzw. Band.

Die Wettkämpfe in der Rhythmischen Sportgymnastik enden am 8. Oktober.

