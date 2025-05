Im Aserbaidschanischen Nationalen Teppichmuseum: Immersive Ausstellung „Rabat Teppichkunst“ eröffnet

Baku, 6. Mai, AZERTAC

Am Dienstag, dem 6. Mai, wurde im Aserbaidschanischen Nationalen Teppichmuseum in Baku anlässlich des Berufstages der Teppichweber die immersive Ausstellung „Rabat Teppichkunst“ eröffnet. An der Eröffnungszeremonie nahmen die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, Leyla Aliyeva, die Direktorin des Baku Media Centers, Arzu Aliyeva, sowie die Präsidentin der Stiftung zum Schutz des Kulturerbes von Rabat, Prinzessin Lalla Hasnaa von Marokko, teil.

Die Ausstellung wurde von der Heydar-Aliyev-Stiftung, der Stiftung zum Schutz des Kulturerbes von Rabat, dem Ministerium für Kultur Aserbaidschans, der Botschaft des Königreichs Marokko in Aserbaidschan und dem Aserbaidschanischen Nationalen Teppichmuseum organisiert.

Amina Malikova, Direktorin des Aserbaidschanischen Nationalen Teppichmuseums wies bei ihrer Eröffnungsrede auf die Bedeutung der Teppichweberei hin. Sie betonte, dass die Teppichkunst nicht nur für Aserbaidschan, sondern auch für das kulturelle Erbe der Menschheit von großer Bedeutung ist. Frau Malikova erinnerte daran, dass die traditionelle aserbaidschanische Teppichkunst im Jahr 2010 in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO aufgenommen wurde. Außerdem hob sie hervor, dass der Tag der Teppichweber in Aserbaidschan seit 2016 per Präsidialdekret offiziell begangen wird.

Anschließend wurde die Ausstellung eröffnet.

Die Pracht der Rabat-Teppiche wurde in einer eindrucksvollen Mischung aus realer und digitaler Präsentation gezeigt.

Die Ausstellung ist noch bis zum 10. Mai geöffnet.