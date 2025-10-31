Im Rahmen des ART Weekend Performance „Pistazie: Lebendiges Erbe“ präsentiert

Baku, 31. Oktober, AZERTAC

Am 31. Oktober fand im Maksud-Ibragimbekov-Kreativzentrum eine weitere Veranstaltung statt – die Präsentation des Projekts „Flug nach Baku. Kunstwochenende. Spüre die Zukunft JETZT“ (Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW) „Pistazie: lebendiges Erbe“ statt.

Zunächst wurde ein Monodrama nach der Erzählung „Der Pistazienbaum“ von Magsud Ibrahimbeyov aufgeführt. Das Werk, das Themen wie Erinnerung und Nostalgie behandelt, zeigt den Baum als Symbol der Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die Rolle des erwachsenen Jungen, der seine Kindheit während der Kriegsjahre erinnert, spielte der verdiente Künstler Aserbaidschans Schovgi Huseynov.

Im Anschluss wurde ein Triptychon aus drei von „Aserkhaltscha“ gewebten Teppichen vorgestellt.

Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung sowie Gründerin und Leiterin der öffentlichen Vereinigung machte sich mit der Komposition vertraut. Es wurde betont, dass das Werk die Kraft des Neubeginns symbolisiert und Wasser als zentrales Element für Leben und Wachstum hervorhebt.

Später pflanzte Leyla Aliyeva auf der Terrasse des Zentrums einen Pistazienbaum – als Symbol für die Einheit von Vergangenheit und Zukunft, Kunst und Natur, Mensch und Erde.

Anschließend besuchte sie den Olivenfestival in der Altstadt Itschärischähär und informierte sich über Produkte aus verschiedenen Regionen Aserbaidschans und nahm sich Zeit für Gespräche und Erinnerungsfotos mit Besuchern und Touristen.