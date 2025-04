In Baku ICESCO-Regionalbüro feierlich eröffnet

Baku, 29. April, AZERTAC

Am Dienstag, dem 29. April fand in der historischen Altstadt von Baku die feierliche Eröffnung des neuen Regionalbüros für Aserbaidschan und Zentralasien der islamischen Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (ICESCO) statt. An der Zeremonie nahmen zahlreiche hochrangige Persönlichkeiten teil, darunter Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, und Arzu Aliyeva, Leiterin des Baku Media Centers.

Auch Vertreter der aserbaidschanischen Regierung, internationale Botschafter und ICESCO-Generaldirektor Salim bin Mohammed al-Malik waren anwesend. Bei seiner Rede betonte der ICESCO-Generaldirektor die besondere Bedeutung des neuen Büros, das als Zentrum für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation in der Region fungieren soll. Er lobte die Unterstützung durch Präsident Ilham Aliyev und die Erste Vizepräsidentin Mehriban Aliyeva.

Das neue Büro wird mit innovativen Projekten zur Förderung von Bildung, Kultur, künstlicher Intelligenz, Umweltschutz und Jugendentwicklung beitragen und die Zusammenarbeit mit ICESCO-Mitgliedsstaaten intensivieren. Es soll ein Symbol für Frieden, Wissen und gemeinsame Zukunftsvisionen sein.

Zum Abschluss trug sich Leyla Aliyeva in das Gästebuch des Büros ein.