In Schamachi Internationales Barbecue-Festival eröffnet

Schamachi, 5. Oktober, AZERTAC

Am 4. Oktober fand im Dorf Meysari in der Region Schamachi die feierliche Eröffnung des ersten Internationalen Barbecue-Festivals in Aserbaidschan statt.

Wie AZERTAC berichtet, wurde das Festival mit Unterstützung der Exekutive von Schamachi, des Nasimi-Baghlari-Komplexes, des Restaurants „Abgora“ sowie des internationalen Kochjurors Sahib-David Israfilov (Don David) organisiert.

An dem Festival nehmen berühmte Küchenchefs aus über 30 Ländern teil, darunter Präsidenten internationaler Kochverbände, Michelin-ausgezeichnete Köche und kulinarische Juroren.

Bei der Eröffnung hielten Reden: der internationale Kochjuror Sahib-David Israfilov (Don David), der Präsident der World Barbecue Association (WBQA) Willem Vink sowie der ehemalige Präsident der World Association of Chefs Societies (WACS) und persönliche Koch des saudischen Königs, Thomas Gugler. Sie sprachen über die Ziele und Bedeutung der Veranstaltung.