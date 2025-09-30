Italiens Präsident Sergio Mattarella zu offiziellem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen
Baku, 30. September, AZERTAC
Der Präsident der Italienischen Republik, Sergio Mattarella, ist am 30. September zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan eingetroffen.
Am internationalen Flughafen Heydar Aliyev, wo die Flaggen beider Staaten gehisst waren, wurde Präsident Sergio Mattarella vom Ersten Stellvertretenden Premierminister Yaqub Eyyubov, dem stellvertretenden Außenminister Fariz Rzayev und weiteren offiziellen Vertretern begrüßt.
Weitere News der Rubrik
Aktueller Ölpreis
