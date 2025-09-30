Italiens Präsident Sergio Mattarella zu offiziellem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

Baku, 30. September, AZERTAC

Der Präsident der Italienischen Republik, Sergio Mattarella, ist am 30. September zu einem offiziellen Besuch in Aserbaidschan eingetroffen.

Am internationalen Flughafen Heydar Aliyev, wo die Flaggen beider Staaten gehisst waren, wurde Präsident Sergio Mattarella vom Ersten Stellvertretenden Premierminister Yaqub Eyyubov, dem stellvertretenden Außenminister Fariz Rzayev und weiteren offiziellen Vertretern begrüßt.