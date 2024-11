Klimakonferenz: Leyla Aliyeva nimmt am Dialog globaler Führungskräfte teil

Baku, 21. November, AZƏRTAC

Leyla Aliyeva, Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung und Gründerin und Leiterin der Öffentlichen Vereinigung “Internationaler Dialog für Umweltschutz“ (IDEA) nahm am „Dialog globaler Führungskräfte: Abstimmung von Klimaschutzmaßnahmen und Erhalt biologischer Vielfalt zur Sicherung einer naturfreundlichen Zukunft und Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens“ teil. Die Veranstaltung, die am 21. November im Rahmen der Klimakonferenz COP29 stattfand, wurde gemeinsam vom COP29-Vorsitz, der IDEA und der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (deutsch Internationale Union zur Bewahrung der Natur - IUCN) organisiert.

In ihrer Eröffnungsrede betonte Leyla Aliyeva die schwerwiegenden Auswirkungen des Klimawandels und des Verlusts der Artenvielfalt " und forderte dringendes internationales Handeln. Sie sprach von historischer Präsenz von ausgestorbenen Tierarten im Südkaukasus, besonders in Aserbaidschan, zu denen der Kaspische Tiger und der Asiatische Löwe angehören.

Leyla Aliyeva sprach die Initiativen von IDEA seit 2011 an und konzentrierte sich auf Bemühungen zum Schutz und zur Wiederherstellung seltener und endemischer Tier- und Pflanzenarten. Sie hob das Projekt „Caucasus Big Five“ hervor, das 2012 in Zusammenarbeit mit der IUCN ins Leben gerufen wurde und dessen Priorität der Schutz von Bisons, Gazellen und Kaspischen Stören ist.

Abschließend forderte sie die Teilnehmer auf, gemeinsame Anstrengungen zu machen, noch enger zusammenzuarbeiten, um eine nachhaltige und gesunde Zukunft zu sichern.

Dann teilten der COP29-Präsident Mukhtar Babayev, der IUCN-Präsident Razan Al Mubarak, die IUCN-Generaldirektorin Grethel Aguilar, die UNFCCC-Operationsdirektorin Chhaya Kapilashrami, die CBD-Exekutivsekretärin Astrid Schomaker und die UNEP-Exekutivdirektorin Inger Andersen ihre Ansichten mit Teilnehmern.

Die Veranstaltung endete mit einer Podiumsdiskussion mit Regierungs- und Privatsektorführern sowie Umweltministern aus verschiedenen Ländern, bei der es um Wege ging, Klimaschutzmaßnahmen mit dem Schutz der biologischen Vielfalt in Einklang zu bringen.