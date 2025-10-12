Landesmeisterschaft im Triathlon in Pirallahi ausgetragen

Baku, 12. Oktober, AZERTAC

Im Narakend-Park im Dorf Pirallahi in der Gemeinde Gürgen-Pirallahi im Rayon Pirallahi der Stadt Baku fand mit Organisationsunterstützung des Ministeriums für Jugend und Sport sowie des Aserbaidschanischen Triathlon-Verbandes die Landesmeisterschaft im Triathlon statt.

Wie der Aserbaidschanische Triathlon-Verband AZERTAC mitteilte, nahmen über 100 Profi- und Nachwuchssportler aus verschiedenen Altersgruppen an dem Wettkampf teil.

Die Kinder traten auf der Super-Sprint-Distanz an (375 Meter Schwimmen, 8 Kilometer Radfahren und 2 Kilometer Laufen). Die Erwachsenen gingen auf der Sprint-Distanz an den Start (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen).

Bei den Männern siegte Ali Rzazade. Tamerlan Musayev gewann die Silbermedaille, Tural Atakischiyev sicherte sich Bronze.

Im Wettbewerb der Frauen belegte Leyla Abdulazizova den ersten Platz, Klara Mareschova wurde Zweite.

Die Sieger wurden mit Medaillen und Geldprämien ausgezeichnet.