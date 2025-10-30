Leyla Aliyeva nimmt an Präsentation des Dokumentarfilms „Hirkan“ teil

Gabala, 30. Oktober, AZERTAC

Die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung, Gründerin und Leiterin der öffentlichen Vereinigung IDEA Leyla Aliyeva nahm an der Präsentation des Dokumentarfilms „Hirkan“ im Heydar-Aliyev-Kongresszentrum in Gabala teil.

Der Film, der im Rahmen des IDEA-Sonderprojekts „12 Wunder Aserbaidschans“ produziert wurde, ist dem Nationalpark Hirkan, einem der Naturjuwele Aserbaidschans, gewidmet und zeigt dessen einzigartiges Ökosystem mit seltener Flora und Fauna. Regie führte Igor Byshnev.

Bisher wurden unter Leyla Aliyevas Leitung acht Dokumentarfilme gedreht, die in den sozialen Medien millionenfach gesehen wurden und das Naturerbe Aserbaidschans fördern.

Das Projekt „12 Wunder Aserbaidschans“ umfasst Nationalparks, die die vielfältigen geografischen Regionen und Ökosysteme des Landes repräsentieren, darunter Aghgol, Shirvan, Hirkan, Altiaghaj, Abscheron, Schahdagh, Göjgöl, Samur-Yalama, Gizilaghaj, Akhar-Bakhar, Ilisu und der Sangesur-Nationalpark namens Akademiker Hasan Aliyev.