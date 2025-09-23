Minenexplosion in Aghdam – ein Toter

Baku, 23. September, AZERTAC

In der Region Agdam ist es am 23. September zu einer tödlichen Minenexplosion gekommen.

Wie aus einer gemeinsamen Mitteilung des Innenministeriums, der Generalstaatsanwaltschaft und der aserbaidschanischen Minenräumbehörde ANAMA hervorgeht, ereignete sich der Vorfall im Dorf Miraschelli.

Demnach kam der 1971 geborene Seyyaf Ahmadov, Bewohner des Dorfs Baharly, ums Leben, als er sich in einem nicht geräumten Bereich eines Friedhofs aufhielt und dort eine Mine detonierte.

Die Staatsanwaltschaft des Bezirks Aghdam hat Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Innenministerium, Staatsanwaltschaft und ANAMA riefen die Bevölkerung erneut dazu auf, Sicherheitsvorkehrungen strikt zu beachten, Warnhinweise ernst zu nehmen und keine Gebiete zu betreten, die als minenverdächtig gelten oder nicht ausreichend gesichert sind.