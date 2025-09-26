Nasimi-Festival feierlich beendet

Baku, 26. September, AZERTAC

Die Abschlussveranstaltung des dritten Nasimi-Festivals für Poesie, Spiritualität und Kunst fand am Abend des 25. September im Staatlichen Historisch-Architektonischen Schutzgebiet „Feuertempel Ateschgah“ in Baku statt.

Wie AZERTAC berichtet, wurde dort ein spirituell-gelehrter musikalisch-literarischer Abend abgehalten, der dem Erbe von Nasimi gewidmet war.

Der Abend war im Format einer gemeinsamen Versammlung von Dichtern und Musikern mit den Teilnehmern des Projekts „Söz“ (Wort) unter Begleitung der Gruppe „Savalan“ gestaltet. Berühmte Ghasele und Gedichte des Dichters wurden vorgetragen.

Den letzten künstlerischen Beitrag der Festival-Abschlussveranstaltung präsentierte der für seine ungewöhnlichen Interpretationen bekannte Sänger Tschingiz Mustafayev. Er führte eine Performance auf, die auf Sufi-Motiven basierte.

Der Rezitator Khazar Süleymanli sagte in einem Interview mit AZERTAC, dass das Nasimi-Festival für seine kreative Arbeit ein interessantes Erlebnis gewesen sei. Er betonte, dass der enge Kontakt mit ethnischer Musik und der Figur Nasimi an diesem Abend eine unvergessliche Erfahrung für ihn darstellte. Der Rezitator fügte hinzu, dass er große Anstrengungen unternehmen werde, um diese Linie in Zukunft fortzusetzen. Khazar Süleymanli betonte, dass eine solche Präsentation des Nasimi-Erbes das Interesse junger Menschen steigert, sie zum Nachdenken und zur Kreativität anregt.

Es sei erwähnt, dass das Nasimi-Festival für Poesie, Spiritualität und Kunst vom 23. bis 25. September mit Organisationsunterstützung der Heydar-Aliyev-Stiftung und des Ministeriums für Kultur sowie in Partnerschaft mit der ICESCO stattfand. Beim Festival wurden interessante Präsentationen und Premieren gezeigt.

Das Festival zielt darauf ab, durch verschiedene Formen künstlerischen Ausdrucks die Themen Humanismus, Liebe und Toleranz zu erkunden sowie den kreativen Dialog zwischen Kulturen und Generationen zu fördern. Das umfangreiche Programm der Veranstaltung umfasste verschiedene Kunstformen und Wissensbereiche.

Das Festival, das an verschiedenen Orten in Baku und Schamachi stattfand, bleibt auch in diesem Jahr durch eine Vielzahl an Veranstaltungen im Bereich Literatur und Kunst im Gedenken, die sich mit dem philosophischen und literarischen Erbe des aserbaidschanischen Dichters und Denkers Imadaddin Nasimi befassen.