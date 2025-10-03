Neue moderne Schule in Göytepe eröffnet

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

Am 3. Oktober wurde in der Stadt Göytepe/Göjtäpä im Rayon Jalilabad/Dschälilabad ein neues Schulgebäude feierlich in Betrieb genommen. Das dreistöckige Schulgebäude mit zwei Gebäudeteilen bietet Platz für 625 Schüler.

Die Schule wurde von der Heydar-Aliyev-Stiftung errichtet und im Oktober 2024 mit dem Bau begonnen. Sie ist mit modernen Klassenräumen, Laboren für Physik, Chemie und Biologie, Informatikräumen, Sport- und Gymnastikhallen sowie einer Bibliothek und Mensa ausgestattet.

Lehrer und Schüler zeigen sich sehr zufrieden und betonen, dass die moderne Ausstattung das Lernen und Lehren deutlich verbessert. Die Schule soll zu einer der fortschrittlichsten Bildungseinrichtungen in der Region werden und optimale Bedingungen für Bildung und persönliche Entwicklung bieten.