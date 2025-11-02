Pantomime „Das Geheimnis des Wassers“ im Museum „Steinerne Chronik“ aufgeführt

Baku, 2. November, AZERTAC

Im Museum der Steinernen Chronik in Baku wurde im Rahmen des Kunstfestivals „Flug nach Baku. Kunstwochenende: Spüre die Zukunft JETZT“ die Pantomime „Das Geheimnis des Wassers“ aufgeführt.

An der Veranstaltung nahmen die Initiatorin des Projekts „Art Weekend“ (Kunstwochenende), die Vizepräsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung und Gründerin der Umweltorganisation IDEA, Leyla Aliyeva, sowie Arzu Aliyeva und Alena Aliyeva teil.

Das von Volkskünstler Parviz Mammadrzayev inszenierte Stück thematisiert die tiefe Verbindung zwischen Mensch und Wasser und wurde von sieben Schauspielern ohne Worte, aber mit ausdrucksstarker Körpersprache dargeboten.

Ziel des Projekts ist es, Baku als kulturelle Hauptstadt zu präsentieren, die Tradition und Moderne vereint und junge Generationen inspiriert.