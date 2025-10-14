Parlamentssprecher Aserbaidschans, Pakistans und der Türkei verabschieden Islamabader Erklärung

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Das dritte trilaterale Treffen der Parlamentssprecher von Aserbaidschan, Pakistan und der Türkei endete mit der Verabschiedung der Islamabader Erklärung.

In seiner Rede zur Abschlusssitzung erklärte der Sprecher der Nationalversammlung Pakistans, Sardar Ayaz Sadiq, dass das Treffen eine wertvolle Plattform für ausführliche Diskussionen über aktuelle Themen zwischen den drei brüderlich verbundenen Staaten ist. Er betonte die zentrale Rolle dieses Forums bei der weiteren Vertiefung der parlamentarischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan, Pakistan und der Türkei.

Die aserbaidschaische Parlamentssprecher, Sahiba Gafarova, hob hervor, dass im Rahmen des trilateralen Treffens sowohl regionale als auch internationale Entwicklungen sowie die bilateralen und trilateralen Beziehungen eingehend erörtert wurden. Sie unterstrich, dass die Beziehungen zwischen Aserbaidschan, der Türkei und Pakistan ein höchstes Niveau erreicht hätten – geprägt von gegenseitiger Unterstützung, Einheit und Solidarität – und sich in allen Bereichen der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit kontinuierlich weiterentwickelten.

Frau Gafarova wies zudem darauf hin, dass dank des politischen Willens der Staatsoberhäupter – Präsident Ilham Aliyev, Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Premierminister Muhammad Shehbaz Sharif – die Beziehungen der drei Länder seit dem Gipfeltreffen im Mai in Latschin das Niveau einer strategischen trilateralen Partnerschaft erreicht hätten.

Sie nahm Stellung zum aktuellen Stand und nannte konkrete Maßnahmen zur Weiterentwicklung der btrilateralen parlamentarischen Zusammenarbeit. Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin sprach über Möglichkeiten zur Stärkung dieses Formats und darüber, wie es zu einem wirksamen Instrument der parlamentarischen Diplomatie weiterentwickelt werden könne. Die Vorsitzende der Nationalversammlung hob hervor, dass die Islamabader Erklärung alle Aspekte der brüderlichen Beziehungen zwischen den drei Ländern widerspiegele, die Bedeutung gemeinsamer parlamentarischer Initiativen hervorhebe und neue Chancen für die Ausweitung der Zusammenarbeit aufzeige. „Die Erklärung spiegelt zudem die gemeinsamen Positionen der Länder zu regionalen und globalen Prozessen wider“, so Gafarova.

Der Sprecher der Großen Nationalversammlung der Türkei, Numan Kurtulmuş, unterstrich die Bedeutung der parlamentarischen Diplomatie für die Vertiefung der Beziehungen zwischen den drei Ländern und ihren Völkern. Er bezeichnete das dritte trilaterale Treffen als Erfolg und betonte, dass dessen Ergebnisse einen wichtigen Beitrag zur künftigen Zusammenarbeit leisten werden.