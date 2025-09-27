Paschinjan: Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan wiederhergestellt

New York, 27. September, AZERTAC

„Ich teile der internationalen Gemeinschaft mit Freude mit, dass der Frieden zwischen der Republik Armenien und der Republik Aserbaidschan wiederhergestellt worden sei.“

Der Premierminister Armeniens Nikol Paschinjan erklärte dies bei seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Er betonte, dass die Rolle des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, in diesem Friedensprozess entscheidend gewesen sei. „Sein Engagement, seine Konsequenz und seine Prinzipientreue haben das Unmögliche möglich gemacht. Daher haben Präsident Ilham Aliyev und ich gemeinsam beschlossen, Präsident Trump für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Denn wir haben in unserem eigenen Beispiel gesehen, wie sehr sich Präsident Trump dieser Idee tatsächlich verpflichtet hat“, fügte Paschinjan hinzu.

Malahat Najafova

AZERTAC-Sonderkorrespondentin

New York