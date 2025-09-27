Paschinjan: Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan wiederhergestellt
New York, 27. September, AZERTAC
„Ich teile der internationalen Gemeinschaft mit Freude mit, dass der Frieden zwischen der Republik Armenien und der Republik Aserbaidschan wiederhergestellt worden sei.“
Der Premierminister Armeniens Nikol Paschinjan erklärte dies bei seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Er betonte, dass die Rolle des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, in diesem Friedensprozess entscheidend gewesen sei. „Sein Engagement, seine Konsequenz und seine Prinzipientreue haben das Unmögliche möglich gemacht. Daher haben Präsident Ilham Aliyev und ich gemeinsam beschlossen, Präsident Trump für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Denn wir haben in unserem eigenen Beispiel gesehen, wie sehr sich Präsident Trump dieser Idee tatsächlich verpflichtet hat“, fügte Paschinjan hinzu.
Malahat Najafova
AZERTAC-Sonderkorrespondentin
New York
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Juventus reduziert Jahresverlust
- [16:54]
Aserbaidschan sichert erste Medaillen bei 3. GUS-Spielen
- 26.09.2025 [20:04]
Pakistans Premierminister dankt Aserbaidschan vor der UN-Vollversammlung
- 26.09.2025 [19:40]
Erdsystem hat bereits sieben von neun Belastungsgrenzen überschritten
- 26.09.2025 [18:21]
La Liga: Neues Barca-Trikot kostet fast 300 Euro
- 26.09.2025 [18:12]
Nasimi-Festival feierlich beendet
- 26.09.2025 [18:02]
EANA wählt neuen Präsidenten
- 26.09.2025 [15:46]
Ruder-WM: Olympiasieger Zeidler zieht ins Finale ein
- 26.09.2025 [15:28]
Europa League: VfB Stuttgart schlägt Celta Vigo
- 26.09.2025 [15:21]
Wissenschaftler sehen immer größere Gefahren durch Extremwetter
- 26.09.2025 [15:20]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 26.09.2025 [12:57]
Serbiens Präsident: Ilham Aliyev ist ein treuer Freund
- 26.09.2025 [11:44]
Preis von Azeri Light steigt weiter
- 26.09.2025 [11:44]
La Liga: FC Barcelona siegt trotz Torwart-Patzer
- 26.09.2025 [11:03]
AZERTAC nimmt an EANA-Konferenz in Athen teil
- 25.09.2025 [22:56]
Mitteilung des Presseamts des Präsidenten
- 25.09.2025 [22:25]
Internationale Konferenz zu Überseegebieten in den UN
- 25.09.2025 [20:34]
Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Venezuela
- 25.09.2025 [13:44]
Ölpreis an Börsen gibt nach
- 25.09.2025 [13:11]
Preis von Azeri Light legt zu
- 25.09.2025 [11:00]
Alonsos erschummelter Sieg zur Singapur-Premiere
- 25.09.2025 [10:31]
Arianespace bringt Satelliten für die Bundeswehr ins All
- 25.09.2025 [09:15]
Europa League: Freiburg besiegt Basel
- 25.09.2025 [09:02]
Belgien: Stadt Löwen wird Kulturhauptstadt Europas 2030
- 25.09.2025 [08:55]
Internationales Nizami Ganjavi-Zentrum veranstaltet Event in New York
- 24.09.2025 [20:47]