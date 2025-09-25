Präsident Aserbaidschans: Regionale Verbindungen bilden Grundlage für dauerhaften Frieden

Baku, 25. September, AZERTAC

Regionale Verbindungen bilden die Grundlage für dauerhaften Frieden.

Wie AZERTAC berichtet, äußerte sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dazu in seiner Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu diesem Thema.

„Eines der wichtigen Ergebnisse des Washington-Gipfels ist die “Trump-Route für internationalen Frieden und Wohlstand” (TRIPP), die einen ungehinderten Durchgang durch den Sangesur-Korridor sicherstellen und die regionalen Verbindungen stärken wird“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.