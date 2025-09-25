Präsident Aserbaidschans: Regionale Verbindungen bilden Grundlage für dauerhaften Frieden
Baku, 25. September, AZERTAC
Regionale Verbindungen bilden die Grundlage für dauerhaften Frieden.
Wie AZERTAC berichtet, äußerte sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dazu in seiner Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu diesem Thema.
„Eines der wichtigen Ergebnisse des Washington-Gipfels ist die “Trump-Route für internationalen Frieden und Wohlstand” (TRIPP), die einen ungehinderten Durchgang durch den Sangesur-Korridor sicherstellen und die regionalen Verbindungen stärken wird“, fügte das Staatsoberhaupt hinzu.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen gibt nach
- [13:11]
Preis von Azeri Light legt zu
- [11:00]
Internationales Nizami Ganjavi-Zentrum veranstaltet Event in New York
- 24.09.2025 [20:47]
ANAMA: Vorige Woche mehr als 1100 ha Land von Minen und Blindgängern geräumt
- 24.09.2025 [18:17]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 24.09.2025 [14:14]
Empfang zum 95. Nationalfeiertag Saudi-Arabiens in Baku
- 24.09.2025 [11:30]
Preis von Azeri Light kostet mehr als 71 US-Dollar
- 24.09.2025 [10:31]
Erdbeben im Kaspischen Meer
- 24.09.2025 [10:16]
6. Kaspisches Wirtschaftsforum in New York
- 24.09.2025 [09:50]
Erdogan ruft Weltgemeinschaft zur Anerkennung Palästinas auf
- 23.09.2025 [20:22]
Minenexplosion in Aghdam – ein Toter
- 23.09.2025 [20:11]
Aserbaidschanischer Para-Schwimmer gewinnt Silber bei Weltmeisterschaften
- 23.09.2025 [19:55]
Wie Sainz in Baku Formel-1-Geschichte geschrieben hat
- 23.09.2025 [18:03]
Weitere 20 binnenvertriebene Familien im Bezirk Latschin angesiedelt
- 23.09.2025 [17:47]