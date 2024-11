Präsident des FC Barcelona Joan Laporta besucht Aserbaidschan

Baku, 16. November, AZERTAC

Der Präsident des Fußballclubs „Barcelona“, Juan Laporta, ist am Sonntag, dem 16. November in Aserbaidschan eingetroffen, um an der 29. Sitzung der Konferenz der Vertragsparteien (COP29) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen teilzunehmen.

Am internationalen Flughafen Heydar Aliyev wurde Juan Laporta vom stellvertretenden Minister für Jugend und Sport, Farhad Hajiyev, und anderen Beamten begrüßt.