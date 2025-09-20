Präsident Ilham Aliyev: Aserbaidschan und Ruanda sind gute Partner und Freunde

Baku, 20. September, AZERTAC

„Aserbaidschan und Ruanda sind gute Partner und Freunde. Wir sind gemeinsam in verschiedenen internationalen Institutionen aktiv und unterstützen einander stets“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev in einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem Präsidenten von Ruanda, Paul Kagame.

„Während unserer Amtszeit als Vorsitzender der Bewegung der Blockfreien Staaten hat Ruanda uns immer unterstützt“, betonte der Staatschef.