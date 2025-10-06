Präsident Kirgisistans besucht Aserbaidschan

Gabala, 6. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Kirgisischen Republik, Sadyr Schaparow, ist am 6. Oktober zu einem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen, um am 12. Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Organisation Türkischer Staaten (OTS) teilzunehmen.

AZERTAC zufolge wurde am internationalen Flughafen Heydar Aliyev eine Ehrenformation für den kirgisischen Präsidenten gehalten.

Sadyr Schaparow wurde am Internationalen Flughafen Gabala von dem aserbaidschanischen Bildungsminister Emin Amrullayev, und weiteren offiziellen Vertretern begrüßt.