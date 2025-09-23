Premierminister Ali Asadov trifft türkischen Bildungsminister

Baku, 23. September, AZERTAC

Am 23. September hat der Premierminister von Aserbaidschan, Ali Asadov, den türkischen Minister für Nationale Bildung, Yusuf Tekin, zu einem offiziellen Gespräch empfangen.

Wie aus dem Kabinett des Ministerpräsidenten hervorgeht, wurde bei dem Treffen die Zufriedenheit über die dynamische Entwicklung der strategischen Partnerschaft zwischen beiden Bruderländern in sämtlichen Bereichen, insbesondere im Bildungswesen, zum Ausdruck gebracht.

Die Eröffnung des neuen Gebäudes des türkischen Anadolu-Gymnasiums in Baku wurde als ein deutliches Zeichen der erfolgreichen Bildungszusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der Türkei gewertet. Zudem wurde bekanntgegeben, dass im kommenden Schuljahr eine aserbaidschanische Schule in Istanbul eröffnet wird.

Besonders hervorgehoben wurde der Besuch von Yusuf Tekin an der Universität Karabach sowie an den Schulen in Schuscha, Füsuli und Aghdam.

Im Rahmen des Besuchs unterzeichnete man Dokumente zur Zusammenarbeit im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung, deren Bedeutung von beiden Seiten betont wurde.

Während des Treffens wurden der aktuelle Stand und die Perspektiven der Kooperation im Bildungsbereich, einschließlich der beruflichen Bildung, sowie die Aktivitäten der Türkisch-Aserbaidschanischen Universität und weitere für beide Seiten vorteilhafte Themen erörtert.