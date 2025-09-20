Ruandas Präsident besucht Märtyrerallee in Baku

Baku, 20. September, AZERTAC

Am Samstag, dem 20. September hat der zu einem Staatsbesuch in Aserbaidschan weilende Präsident der Republik Ruanda, Paul Kagame, die Allee der Märtyrer in Baku besucht.

Präsident Paul Kagame gedachte hier der tapferen und heldenhaften Söhne des aserbaidschanischen Volkes, die sich für die Freiheit und territoriale Integrität des Landes geopfert haben. Der ruandische Präsident legte am Denkmal ”Ewiges Feuer“ einen Kranz nieder.

Vom höchsten Punkt der Stadt aus genoss er den weiten Blick über das Panorama Bakus. Man informierte ihn über die Aufbauarbeiten, die in der Hauptstadt Baku durchgeführt werden.