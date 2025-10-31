Rumänische Presse berichtet über Besuch des Senatspräsidenten Abrudean in Aserbaidschan
Bukarest, 31. Oktober, AZERTAC
Führende rumänische Medien, darunter die nationale Nachrichtenagentur Agerpres sowie die Portale G4Media und Gazeta de Cluj, haben über den offiziellen Besuch des Präsidenten des rumänischen Senats, Mircea Abrudean, in Aserbaidschan berichtet.
Abrudean sagte, dass Aserbaidschan einer der Hauptpfeiler für Stabilität und Energiesicherheit in der Region sei und Rumänien dieser Partnerschaft strategische Bedeutung beimisst.
Laut rumänischen Medien einigten sich beide Seiten darauf, die interparlamentarische Zusammenarbeit zu vertiefen und gemeinsame Initiativen in den Bereichen Bildung, Kultur und Innovation umzusetzen.
Die rumänischen Medien bezeichneten den Besuch von M. Abrudean als ein wichtiges Ereignis, das mit dem 30. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zusammenfällt und eine neue Phase der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Europa und der Kaukasus-Region einleitet.
Igbal Hajiyev
AZERTAC-Sonderkorrespondent
Bukarest
