USA, Kanada und Mexiko: Bewerbung um Tickets für Fußball-WM 2026 beginnt

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Für Fußball-Fans startet heute die zweite Anmeldephase für Tickets zur Fußball-WM im kommenden Jahr. Interessierte haben zunächst bis Ende Oktober Zeit, sich auf der FIFA-Homepage für den Verkauf zu registrieren.

Anders als in der ersten Phase, die ausschließlich Inhabern einer Kreditkarte des WM-Sponsors vorbehalten war, kann sich diesmal jeder um Tickets bewerben. Der Zeitpunkt der Anmeldung hat laut der FIFA keinen Einfluss auf die Chancen, ausgewählt zu werden. Nach dem Ende der Anmeldephase folgt ein zufälliges Auswahlverfahren. Erfolgreiche Bewerber erhalten per Mail ein Zeitfenster für den Kauf von Karten.

Die Fußball-Weltmeisterschaft mit erstmals 48 Mannschaften findet im Juni und Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt.