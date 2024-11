Vizekanzler Deutschlands besucht Aserbaidschan

Baku, 18. November, AZERTAC

Der Vizekanzler und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz der Bundesrepublik Deutschland Robert Habeck ist am Montag, dem 18. November in Aserbaidschan eingetroffen, um an der 29. Sitzung der Konferenz der Vertragsparteien (COP29) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen teilzunehmen.

Am internationalen Flughafen Heydar Aliyev wurde Robert Habeck von stellvertretendem Minister für Arbeit und sozialen Schutz der Bevölkerung Aserbaidschans Vusal Nasirli und anderen Beamten begrüßt.