Vorsitzender der Nationalversammlung von Simbabwe nimmt an COP29 teil

Baku, 15. November, AZERTAC

Der Vorsitzende der Nationalversammlung der Republik Simbabwe, Jacob Mudenda, ist am Freitag, dem 15. November in Aserbaidschan eingetroffen, um an der 29. Sitzung der Konferenz der Vertragsparteien (COP29) des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen teilzunehmen.

Am internationalen Flughafen Heydar Aliyev wurde Jacob Mudenda von den aserbaidschanischen Abgeordneten Mahir Suleymanli, Shahin Ismayilov, und anderen Beamten begrüßt.

Hier sei erwähnt, dass am 16. und 17. November im Rahmen der COP29 gemeinsam mit der Interparlamentarischen Union und dem Parlament eine parlamentarische Sitzung organisiert wird.

An der Sitzung werden ca. 92 Delegationen aus 66 Ländern und internationalen Organisationen, fast 330 Teilnehmer, darunter 167 Parlamentarier, darunter 12 Präsidenten und Vizepräsidenten teilnehmen.