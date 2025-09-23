Weitere 20 binnenvertriebene Familien im Bezirk Latschin angesiedelt

Latschin, 23. September, AZERTAC

20 weitere binnenvertriebene Familien mit insgesamt 86 Personen sind im Bezirk Latschin neu angesiedelt worden und haben die Schlüssel zu ihren neuen Wohnhäusern erhalten.

An der feierlichen Schlüsselübergabe nahmen Vertreter des Sonderbeauftragten des Präsidenten der Republik Aserbaidschan für den Bezirk Latschin sowie Vertreter des Staatlichen Komitees für Flüchtlinge und Binnenvertriebene teil.