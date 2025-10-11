WM-Qualifikation: Deutschland schlägt Luxemburg mit 4:0

Baku, 11. Oktober, AZERTAC

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat das WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg gewonnen. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann setzte sich in Sinsheim mit 4:0 durch.

Die Tore schossen David Raum (12. Minute ), Kapitän Joshua Kimmich (21./50.) und Serge Gnabry (48.).