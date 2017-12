L’ambassadeur d’Azerbaïdjan remet ses lettres de créance au pape François

Vatican, 21 décembre, AZERTAC

Rahman Mustafayev, ambassadeur d’Azerbaïdjan en France, accrédité à la fois au Vatican, a remis ses lettres de créance au pape François.

Le pape François a félicité Rahman Mustafayev d’avoir été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Saint-Siège, a demandé de transmettre au président Ilham Aliyev ses sentiments de respect et d’estime et de l’assurer de ses prières pour lui et pour le peuple azerbaïdjanais. Le pape François a noté qu’il se souvenait avec plaisir de son déplacement en Azerbaïdjan.

Il a fait savoir que recevoir en un jour les lettres de créance de huit ambassadeurs représentant les différentes nations et religions montrait que la diversité religieuse et ethnique jouait un rôle positif et constructif dans l’unité des peuples. Le pape François a mis l’accent sur la nécessité du dialogue, de la réconciliation et de la coopération dans le monde complexe d’aujourd’hui et leur importance pour le développement de la prospérité globale.

L'ambassadeur Rahman Mustafayev a déclaré que le dialogue et la diversité religieuse et ethnique constituaient la pierre angulaire de la politique de l'Etat azerbaïdjanais. Il a souligné que l’Azerbaïdjan était devenu une plateforme internationale de dialogue entre les cultures et les religions.

Puis l'ambassadeur Rahman Mustafayev a rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'Etat du Saint-Siège.