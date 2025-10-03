Une campagne de plantation d’arbres organisée à Muchfigabad

Bakou, 3 octobre, AZERTAC

Dans le cadre de l’« Année de la Constitution et de la Souveraineté », une campagne de plantation d'arbres a été organisée dans le bourg de Muchfigabad sous l’égide du Ministère de l’Écologie et des Ressources naturelles, de la Cour suprême et du Conseil judiciaire et légal.

Inam Karimov, président de la Cour suprême et du Conseil judiciaire et légal, Rechad Ismaïlov, premier vice-ministre de l’Écologie et des Ressources naturelles, ainsi que les dirigeants, les employés et les volontaires des deux institutions.

Des pins eldarica et des oliviers, adaptés aux conditions pédoclimatiques de la péninsule d’Abchéron, ont été plantés dans le cadre de cette campagne.