ارتفاع حجم إنتاج المنتجات المعدنية الجاهزة

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء إن قيمة المنتجات المعدنية في قطاعي صناعة التعدين وإنتاج المنتجات المعدنية الجاهزة بلغت 1ر64 مليون مانات.

وسجلت الهيئة ارتفاعا في مجال إنتاج المنتجات المعدنية الجاهزة 9ر63 في المائة وفي صناعة التعدين بنسبة 8ر38 في المائة.

كما أنتجت الهياكل المعدنية الحديدية بحجم ألفين و6ر418 طن ما يزيد عن مؤشر الشهر السابق 2ر2 مرتين.