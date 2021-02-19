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    ثقافة


    إعداد مقطع فيديو تحت عنوان “What Armenians did in Karabakh?”

    ١٩.٠٢.٢٠٢١ [١٧:٢٧]

    باكو، 19 فبراير، أذرتاج

    أعد مقطع فيديو تحت عنوان What Armenians did in Karabakh?” (ماذا فعل الارمن في قره باغ؟) بدعم مالي من صندوق دعم المغتربين الاذربيجاني وبتنظيم من Azerbaijan Society Team العامل في مدينة بريمن الألمانية، بهدف توصيل حقائق قره باغ الى العالم برمته.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الصندوق ان مقطع فيديو يتحدث عن أعمال التدمير التي ارتكبها الارمن في مساجد شوشا وزنكيلان وقوبادلي واغدام وضد التراث الثقافي الاذربيجاني في كل انحاء قره باغ (قراباغ) والارهاب الارميني البيئي ومساعي تزوير التاريخ فيها.

    يمكن مشاهدة مقطع الفيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي لـ Azerbaijan Society Team

    AZERTAG.AZ :إعداد مقطع فيديو تحت عنوان “What Armenians did in Karabakh?”
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