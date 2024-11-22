عدسة "طائر النورس المغربي" محمد التازي في المركز الأول ب " الصلاة الأخيرة"

الرباط، 23 نوفمبر، شعيب بغادى، (أذرتاج)

يواصل "طائر النورس المغربي" محمد التازي رحلاته الاستكشافية والرابطة بين كل الشواطئ والحدود، متزود بعدسة توثق لمشاهد يصعب علينا الانتباه إليها بالعين المجردة، ليهدينا إمكانية قراءة محتواها بلمسات روحية ويؤكد لنا فضل زاوية الإبداع في كشف الغطاء عن أشياء تنعش أحاسيسنا.

الفنان المصور المبدع، محمد التازي، معداته لا تطق إلا باسمه ولا ترى إلا بعينه ة لا تتكلم إلا بأحاسيسه الإنسانية، لتجعله يواصل مسيرة التألق واحتلال أفضل المراكز في أقوى و أشهر المسابقات الدولية، حيث منحت مؤخرا المسابقة الدولية برعاية موقع PULSEpx، المركز الأول لصورته " الصلاة الأخيرة" لتعلنها أفضل صورة بين صور حملت توقيع مصورين عالميين.

و حول هذا التتويج المستحق، كان لمراسل وكالة أذرتاج بالرباط، حديث مع محمد التازي الذي بدأ بكلامه بالرد على سؤال :

ما هو أصل الحكاية ؟

- صورت الصورة خلال رحلة توثيق معالم أذربيجان الطبيعية و التفافية و الحضارية التي كانت تحت رعاية وزارة الثقافة الأذربيجانية و سفارة أذربيجان بالرباط سنة 2023, وذلك في ضريح إمام زاده أو مسجد غوي إمام.

" الصلاة الأخيرة" .. ما سر هذا العنوان ؟

- عنونت هذه الصورة بالصلاة الأخيرة أو الدعاء الأخير لما لفت انتباهي من خشوع و تأثر السيدة رافعة يدها، و هي تطلب الله راجية قبول دعوتها، و أشعة الشمس تشرق في وجهها كعنوان أو دليل لقبول دعواتها، و أن الله لن يخيب رجاءها. اللحظة عكست صدق الموقف ، لدرجة تلامس الروح و تكرس ذلك الإيمان بوجود خالق رحمان رحيم، سبحانه.

ما هي طبيعة هذه المسابقة الدولية ؟

- هذه المسابقة الدولية برعاية موقع PULSEpx تهدف من خلال إطلاق تحديات في مجالات متعددة إلى جلب أفضل الصور من مصورين عالميين لإبراز قدراتهم و تقييم مهاراتهم و قد شاركت بهذه الصورة في تحدي "الروحانية " حيث فازت بالمركز الأول من بين 375 صورة من مختلف دول العالم.

في أي سماء يحلق النورس المغربي اليوم ؟

- أتواجد حالياً في دولة جمهورية إندونيسيا تلبية لدعوة من سفارتها بالمملكة المغربية، و وزارة السياحة الأندونيسية، و ذلك في إطار رحلة استكشافيةـ أعمل من خلالها على تصوير و توثيق بعض المعالم السياحية في البلاد و نشرها مستقبلاً للمهتمين بالمغرب و بالعالم قاطبة.