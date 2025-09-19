توديع قافلة أخرى من النازحين السابقين إلى مسقط روؤسهم في كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني

ترتر، 20 سبتمبر، أذرتاج

يستمر تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الدولة للعودة الكبرى لإعادة توطين النازحين السابقين إلى مسقط رؤوسهم بالولايات المحررة من الاحتلال الأرميني تنفيذا لتوجيهات من الرئيس إلهام علييف.

تم في 20 سبتمبر اليوم توديع قافلة تالية من النازحين السابقين المقيمين في أجزاء مختلفة من الجمهورية وخاصة في المساكن والمصحات والمباني الإدارية الى مدينة كلبجار من ولاية ترتر المجاورة وتضم القافلة 29 عائلة مكونة من 115 فرد.

وشكر السكان العائدون إلى وطنهم للرئيس إلهام علييف وللنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا على إحاطتهم بالرعاية الشاملة التي تقدمها الدولة معبرين عن امتنانهم للجيش الأذربيجاني الشجاع وجنودنا وضباطنا الأبطال الذين حرروا أراضي الوطن الغالي من الاحتلال الأرميني وسائلين الله تعالى أن يتغمد شهدائنا بواسع رحمته.

هذا وتستمر عملية عودة اللاجئين السابقين إلى المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس إلهام علييف حيث أن أكثر من 50 ألف شخص يقيمون في الوقت الحاضر في أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية ويتضمن الرقم بجانب اللاجئين السابقين العائدين إلى مسقط رؤوسهم أولئك الذين يعملون على تنفيذ مختلف المشاريع في تينك المنطقتين وكذلك الذين يؤدون المهام الخدمية في الفروع المحلية التابعة لمختلف المؤسسات والإدارات العامة ولدى مؤسسات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة والصناعة والطاقة التي استأنفت فعالياتها هنالك.