كوبيا تنظم معرضا للأعمال الصغيرة في شوشا

شوشا، 20 سبتمبر، أذرتاج

تنظم وكالة أذربيجان لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كوبيا معرض كوبيا فيست للعرض والبيع في مدينة شوشا يومي 20 و21 سبتمبر.

ويُعرض ويُباع في المعرض المهرجاني منتجات غذائية وغير غذائية وحرف يدوية لحوالي 50 رائد أعمال من مختلفة مناطق البلد. ويوفر المعرض فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة لعرض منتجاتهم لجمهور واسع وزيادة فرص المبيعات.

وتقام ضمن الفعاليات أيضاً برامج ثقافية وترفيهية فيما أكد المسؤولون على الأهمية الرمزية لإقامة المعرض المهرجاني بالتزامن مع يوم السيادة الوطنية.